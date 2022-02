Le migliori app per sapere che vino è

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando scegliamo una bottiglia dial ristorante dobbiamo sempre fidarci del cameriere o del sommelier che ce la consiglia, sperando che abbia un buon sapore e che valga i soldi spesi. Nell'era della tecnologia però possiamo fare molto di più: possiamo utilizzare delle app per riconoscere le bottiglie (o le etichette) e capire così che tipo distiamo bevendo, così da renderci conto se è davvero quello che avevamo ordinato e se si abbina bene al tipo di piatto che stiamo mangiando, così da avere sempre a portata di mano un vero sommelier virtuale. Nella seguente guida troveremo elencate leapp per gli appassionati diper Android e per iPhone, così da averla sempre a portata di mano quando andiamo in un ristorante costoso e vogliamo verificare se ilche abbiamo scelto è quello ...

Advertising

FantaStrego : @Tiziana2301 @ProfidiAndrea @GruppoEsperti @ilBossdelFanta Scegli i giocatori migliori da schierare con la nostra App ?? - FantaStrego : @Scanta_ @GruppoEsperti @SOSFanta Scegli i giocatori migliori da schierare con la nostra App ?? - FantaStrego : @7milano7 @ProfidiAndrea @GruppoEsperti @Oracolo_Fanta @TuttoFanta @FantaFormazione @iConsdelFanta Scegli i giocato… - FantaStrego : @sayv3r @GruppoEsperti @ilBossdelFanta @SOSFanta Scegli i giocatori migliori da schierare con la nostra App ?? - FantaStrego : @Br194 @GruppoEsperti @SOSFanta @ProfidiAndrea Scegli i giocatori migliori da schierare con la nostra App ?? -

Ultime Notizie dalla rete : migliori app

Wired Italia

Instagram "non è più l'delle foto quadrate": il futuro è fatto di video inseguendo TikTok Vai ... Rivali come Snap, produttore di Snapchat, hanno invece registrato risultatidelle ......in men che non si dica avrai un account più interessante su quello che di fatto è uno dei... delle sue funzioni accessibili sia dal sito che dall'per Android e iOS/iPadOS . Come aumentare ...Se volete vedere Sanremo (qui lo speciale e i migliori meme della quarta serata ... Molti di noi ormai sono abituati a usare il Tv senza curarsi dell’antenna, magari usano le app come Netflix e Prime ...Le migliori F1 News della settimana appena trascorsa ... Potete seguirci anche su Filpboard, sia in versione web che tramite APP dedicata. Inoltre tutte le news di CircusF1.com sono disponibili anche ...