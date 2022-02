Giappone: governo preoccupato per i diritti umani in Cina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il governo del Giappone ha affermato di essere preoccupato per la violazione di diritti umani in Cina. La Camera dei rappresentati ha infatti adottato una risoluzione che esprime preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Cina e a Hong Kong. governo del Giappone contro la Cina: cos’è successo? La Camera dei rappresentati del Giappone Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildelha affermato di essereper la violazione diin. La Camera dei rappresentati ha infatti adottato una risoluzione che esprime preoccupazione per la situazione deiine a Hong Kong.delcontro la: cos’è successo? La Camera dei rappresentati del

