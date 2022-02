Applausi a Mattarella, insulti ai malati: Sanremo è la casa degli orrori (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una casa degli orrori come Sanremo la guardi se sei costretto per lavoro o se vuoi farti male. Altrimenti le alternative ci sono, per esempio la fantastica trasmissione di Mario Giordano. Solo che il Festival è come il Greenpass, te lo sparano da tutte le parti e non puoi difenderti. Così le reazioni avverse le senti lo stesso. Il conduttore di regime, Amadeus, eterno come Mattarella al Quirinale, che per l’appunto chiama le ovazioni al Capo dello Stato resistente e resiliente. L’intrattenitore di regime Fiorello che prende per i fondelli i novax ma anche quelli con effetti postumi, esattamente come da velina ministeriale. L’avatar Ornella Muti che torna dal secolo scorso per far l’elogio della cannabis e dei maschi che l’hanno tenuta in carriera. Il solito Achille Lauro – è il Festival dell’eterno ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unacomela guardi se sei costretto per lavoro o se vuoi farti male. Altrimenti le alternative ci sono, per esempio la fantastica trasmissione di Mario Giordano. Solo che il Festival è come il Greenpass, te lo sparano da tutte le parti e non puoi difenderti. Così le reazioni avverse le senti lo stesso. Il conduttore di regime, Amadeus, eterno comeal Quirinale, che per l’appunto chiama le ovazioni al Capo dello Stato resistente e resiliente. L’intrattenitore di regime Fiorello che prende per i fondelli i novax ma anche quelli con effetti postumi, esattamente come da velina ministeriale. L’avatar Ornella Muti che torna dal secolo scorso per far l’elogio della cannabis e dei maschi che l’hanno tenuta in carriera. Il solito Achille Lauro – è il Festival dell’eterno ...

