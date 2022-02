Achille Lauro si auto-battezza a Sanremo, il Vaticano: “Non ci sono più i trasgressori di una volta” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Città del Vaticano – Sanremo non sarebbe Sanremo se non infiammasse il dibattito dell’opinione pubblica, “scandalizzando” nuove e vecchie generazioni. E così, dopo l’auto-battesimo in apertura della prima serata da parte di Achille Lauro, L’Osservatore Romano, il giornale del Papa, raccoglie l’invito di Fiorello che aveva detto: “sono curioso di leggere cosa dirà L’Osservatore Romano”. Poche frasi, brevi ma incisive: “Chiamati in causa da Fiorello alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto, su Achille Lauro. In punta di piedi. Perché Sanremo è Sanremo. L’Osservatore è L’Osservatore. E in questo caso si limita ad osservare che, volendo essere a tutti i costi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Città delnon sarebbese non infiammasse il dibattito dell’opinione pubblica, “scandalizzando” nuove e vecchie generazioni. E così, dopo l’-battesimo in apertura della prima serata da parte di, L’Osservatore Romano, il giornale del Papa, raccoglie l’invito di Fiorello che aveva detto: “curioso di leggere cosa dirà L’Osservatore Romano”. Poche frasi, brevi ma incisive: “Chiamati in causa da Fiorello alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto, su. In punta di piedi. Perché. L’Osservatore è L’Osservatore. E in questo caso si limita ad osservare che, volendo essere a tutti i costi ...

