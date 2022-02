Stellantis, sindacati: 2.600 uscite volontarie in Francia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stellantis prevede che nei prossimi due anni in Francia ci saranno 2.600 uscite volontarie: è quanto fanno sapere fonti sindacali francesi al termine della riunione con la direzione del colosso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022)prevede che nei prossimi due anni inci saranno 2.600: è quanto fanno sapere fonti sindacali francesi al termine della riunione con la direzione del colosso ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Stellantis, sindacati: 2.600 uscite volontarie in Francia #fca #stellantis #francesi #francia #psa - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Stellantis, sindacati: 2.600 uscite volontarie in Francia #fca #stellantis #francesi #francia #psa - IreneOliveri : RT @Comunardo: #MaGuarda del giorno - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Stellantis, sindacati: 2.600 uscite volontarie in Francia #fca #stellantis #francesi #francia #psa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Stellantis, sindacati: 2.600 uscite volontarie in Francia #fca #stellantis #francesi #francia #psa -