Riciclaggio auto rubate, c'è anche il titolare di una concessionaria: i dettagli dell'indagine

Tempo di lettura: 3 minutiTorre Annunziata (Na) – L'indagine che ha portato all'emissione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 17 persone accusate a vario titolo di ricettazione, Riciclaggio ed estorsione Torre Annunziata (Napoli), ha permesso di portare alla luce l'esistenza di un canale di ricettazione e Riciclaggio di autoveicoli rubati, facente capo, secondo l'ipotesi investigativa, ad uno dei destinatari del provvedimento cautelare, che di volta in volta si avvaleva di altre persone per procacciare ed occultare in luoghi sicuri veicoli di illecita provenienza, sottoposti poi ad operazioni di trasformazione e modifica dei dati identificativi in modo da poterli rivendere ad acquirenti compiacenti o ancora destinarli al mercato illecito dei ricambi. Attraverso una serie di attività di ...

