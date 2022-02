Patch FIFA 22 – Title Update 5 | nuovo aggiornamento disponibile

(Di martedì 1 febbraio 2022) EA Sports ha annunciato il 1° febbraio l’arrivo su PC di un5 per22, che successivamente saràanche su PS4/PS5 ed Xbox (sia One che Series X/S) Da segnalare che dallo scorso anno EA Sports ha annunciato di aver messo a disposizione uno strumento online, denominato Tracker EA Sports, che permetterà agli utenti di conoscere quali sono i bug rilevati e confermati ed a che punto è la loro risoluzione. Qui il link per accedervi: Tracker EA Sports22 –5 L’elenco completo delle modifiche è, solo in lingua inglese, sul forum ufficiale al seguente link: ...

VctrC21 : @EA_FIFA_Italia Una patch dovrebbe migliorare il gioco, le patch della EA lo distruggono - Futkraken : @EA_FIFA_Italia Abbiamo bisogno di una patch per aggiustare l’ultima patch, era un fifa bellissimo e siete riusciti a ucciderlono -

