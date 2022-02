Netflix | una delle serie tv più amate è a rischio | parte la denuncia

Leggi su inews24

(Di martedì 1 febbraio 2022) . Il grande successo mondiale potrebbe non essere sufficiente Paradossalmente, il grande successo mondiale di unasuetv potrebbe costare molto caro afinita sotto accusa per una sola battuta. Ma questo è bastato per citare in tribunale la piattaforma L'articolo proviene da Inews24.it.