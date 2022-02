Matrimonio al capolinea | 50enne vuol uccidersi a coltellate Annuncia il suicidio all' ex moglie | salvato dai vigili del fuoco

(Di martedì 1 febbraio 2022) JESI - Ha tentato di togliersi la vita per il dolore , insopportabile, delfallito e di una separazione avviata dalla donna che ancora amava. L'allarme è scattato ieri verso le 15.20 in un ...

JESI - Ha tentato di togliersi la vita per il dolore , insopportabile, delfallito e di una separazione avviata dalla donna che ancora amava. L'allarme è scattato ieri verso le 15.20 in un appartamento in città dove l'uomo, 50enne, vive da solo. A chiamare aiuto è ...