Lega calcio: Dal Pino oggi si dimette (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà oggi. Lo apprende l'Ansa. Dal Pino, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente delladi Serie A, Paolo Dal, sirà. Lo apprende l'Ansa. Dal, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in ...

Advertising

SerieA : Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Le… - sportface2016 : +++Il calcio nel caos. #Figc, #Gravina alla Lega di #SerieA: '15 giorni per aggiornare lo statuto o sarà commissariamento'+++ - simonesalvador : Lega #SerieA, #DalPino verso le dimissioni. 'Dal Pino, che è negli USA dalle vacanze natalizie, ha preso la decisi… - llIIoca : RT @SerieA: Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Lega Serie A e… - LALAZIOMIA : Lega, Dal Pino verso le dimissioni -