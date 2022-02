Iran: Usa, pochissime settimane per salvare accordo su nucleare (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli Usa hanno avvisato che non restano che "pochissime settimane" per salvare l'accordo sul nucleare Iraniano, sollecitando nuovamente Teheran a condurre negoziati "diretti" per arrivare ad un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli Usa hanno avvisato che non restano che "" perl'suliano, sollecitando nuovamente Teheran a condurre negoziati "diretti" per arrivare ad un ...

Advertising

Italian : Iran: Usa, pochissime settimane per salvare accordo su nucleare - telodogratis : Iran: Usa, pochissime settimane per salvare accordo su nucleare - fisco24_info : Iran: Usa, pochissime settimane per salvare accordo su nucleare: Finora a colloqui a Vienna 'ridotta lista divergen… - iconanews : Iran: Usa, pochissime settimane per salvare accordo su nucleare - Lukyluke311 : RT @Wikileaks_Ita: Questo è un poster stampato negli #USA usato per reclutare jihadisti per combattere l'#UnioneSovietica Gli USA sostengon… -