Giuliano Ferrara sta meglio: dimesso dall'ospedale di Grosseto (Di martedì 1 febbraio 2022) commenta Giuliano Ferrara è stato dimesso dall'ospedale 'Misericordia' di Grosseto dove era stato ricoverato dopo un infarto a casa sua , la sera del 27 gennaio. Ferrara, 70 anni, si trovava nella sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) commentaè stato'Misericordia' didove era stato ricoverato dopo un infarto a casa sua , la sera del 27 gennaio., 70 anni, si trovava nella sua ...

