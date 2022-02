GF Vip | flirt tra Delia e Gianluca? “Però mi piace | c’è un bel feeling”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Come ogni fine settimana, anche nello scorso weekend nel GF Vip è avvenuta la solita festicciola. Durante i festeggiamenti,Duran ha deciso di chiudere il capitolo “Alex Belli” e di viversi totalmente il reality. Non è infatti passato inosservato l’avvicinamento tra lei eCostantino, una delle new entry.TRA I DUE GIEFFINI L'articolo

Advertising

GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: “Concorrente del GF Vip: flirt con due stilisti stranieri”: il gossip bomba #gfvip - blogtivvu : “Concorrente del GF Vip: flirt con due stilisti stranieri”: il gossip bomba #gfvip - infoitcultura : Nuovo triangolo al GF Vip: Antonio Medugno è fidanzato con Giulia D'Urso, ma ha un flirt con Clarissa Selassiè - infoitcultura : GF Vip, bomba a orologeria: 'Flirt tra Clarissa Selassié e un concorrente del reality' - - infoitcultura : Gf VIP, Antonio sul flirt con Clarissa, “graffi sul corpo” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip flirt

Antinolfi non ha avuto dubbi a riguardo: ' Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello. Lo sai ... L'ex di Soleil , Belen e Dayane Mello , che nella Casa ha avuto uncon Sophie Codegoni e poi ...... né Irama né la giovane cantante hanno mai confermato il, mantenendo il massimo riserbo. ... Andrea Zelletta, ex tronista e concorrente del GF2020. Dal profilo Instagram della ragazza ...Gianmaria Antinolfi ha lasciato il GF Vip: ecco perché ha abbandonato il reality Il conduttore ... che nella Casa ha avuto un flirt con Sophie Codegoni e poi si è legato a Federica Calemme, modella ...Per esempio non tutti sanno che nella casa del GF Vip c’è uno che ha avuto una relazione, un flirt, insomma, è stato in camera con due stilisti stranieri. Il tutto è successo ad Ibiza. Ma come mai tu ...