Per Paulo Dybala siamo arrivati al mese decisivo per conoscere il suo futuro. La Juventus proverà a tenerlo Il mercato di Gennaio è finito e la Juventus è riuscita a far fuoco e fiamme. La Vecchia Signora ha sistemato la squadra, riuscendo nell'impresa di vendere Bentancur e mandare in prestito – con diritto trasformabile in

Ultime Notizie dalla rete : Dybala momento Vita e morte di Maurizio Zamparini, un film di Scorsese sul calcio italiano Poi il Palermo di Dybala non ha vinto niente, così come il Palermo di Pastore o di Miccoli o di ... che senza Zamparini è naufragata e al momento in cui scriviamo langue in quinta posizione del girone ...

Calciomercato Juventus, addio Dybala: altri due colpacci in Serie A Intanto, però, c'è da capire sicuramente quale sarà il futuro di Paulo Dybala: il rinnovo al momento non è arrivato e la sensazione è che questo sarà il mese decisivo. Ci sono in programma degli ...

Dybala, il momento della verità è arrivato. Rinnovo o via a zero? DailyNews 24 Micciché: "Dybala, vai al Napoli: è l'ideale! Lui e Pastore ad un passo dal club azzurro" Anche Pastore, ci fu un momento in cui ce lo chiese il Napoli. Poi però la richiesta del PSG fu considerata obiettivamente migliore. Oggi per Dybala sarebbe importante andare in una squadra come il ...

Dybala lascia la Juventus? Caos alla Continassa: succede di tutto In questo momento Dybala percepisce uno stipendio di 10 milioni a stagione, cifra che la Juventus non ha minimamente intenzione di rinnovare e quindi si andrà al ribasso. A ottobre la proposta ...

