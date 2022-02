Damiano dei Maneskin si commuove a Sanremo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)e Amadeus Sono passati solo undici mesi da quando la loro vita è cambiata da un momento all’altro e la loro carriera decollata verso il mercato internazionale. Undici mesi che pesano come undici anni e al termine dei quali sono tornati al punto di partenza, a quel palco dell’Ariston sul quale hanno trionfato con Zitti e Buoni. E nonostante il successo, il clamore e quell’aria da duri rocker, inon sono riusciti a trattenere lacrime di commozione e gratitudine. Amadeus li ha accolti al Festival di2022 come star internazionali, celebrando ancora una volta il loro trionfo ed invitandoli a cantare nuovamente il brano grazie al quale hanno conquistato la vittoria anche all’Eurovision Song Contest. Poi, quando sono tornati per la seconda volta sul palco, hanno eseguito Coraline, un brano potente e intimista al ...

