Cala il numero dei ricoveri (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 1.720 i nuovi positivi al Covid - 19 emersi ieri in Liguria, a fronte di 12.711 tamponi tra molecolari (2.756) e antigenici rapidi (9.955) registrati nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di ... Leggi su lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 1.720 i nuovi positivi al Covid - 19 emersi ieri in Liguria, a fronte di 12.711 tamponi tra molecolari (2.756) e antigenici rapidi (9.955) registrati nelle ultime 24 ore. Il maggiordi ...

Advertising

Giornalepmi : Credito alle imprese: nel 2021 cala del -14,5% il numero di richieste ma i volumi complessivi aumentano del 14,8% g… - AmicideiBambini : Il paradosso è che a fronte di un numero sempre maggiore di minori in attesa di essere adottati il numero delle ado… - AnsaPuglia : Covid: in Puglia 8.595 nuovi casi, 18 morti. Cala numero ricoverati area non critica, 3 in più in Intensiva #ANSA - NazioneLaSpezia : Cala il numero dei ricoveri - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, meno ricoveri ma 51 morti De Luca: terremo la mascherina -