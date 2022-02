3678 nuovi positivi registrati oggi in FVG (Di martedì 1 febbraio 2022) oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.254 tamponi molecolari sono stati rilevati 557 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 26.731 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.121 casi (11,68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 498. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella tra 0 e 19 anni (26,73%), a seguire la 40-49 (19,66%), la 50-59 (17,37%) e la 30-39 (13,97%). I casi positivi di oggi sono dati per il 51,17% da femmine e per il 48,83% da maschi. Nella giornata odierna si registrano i ... Leggi su udine20 (Di martedì 1 febbraio 2022)in Friuli Venezia Giulia su 7.254 tamponi molecolari sono stati rilevati 557contagi, con una percentuale dità del 7,68%. Sono inoltre 26.731 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.121 casi (11,68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 498. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella tra 0 e 19 anni (26,73%), a seguire la 40-49 (19,66%), la 50-59 (17,37%) e la 30-39 (13,97%). I casidisono dati per il 51,17% da femmine e per il 48,83% da maschi. Nella giornata odierna si registrano i ...

