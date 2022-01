Tweet bombing contro Di Maio. "È un fake". "Non è spontaneo". M5s e la guerra nel fango

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) "Sono solo profili". "Macché, è una rivolta partita dal basso". Da sabato sera latra Giuseppe Conte e Luigi Dinon si combatte solamente nelle segrete stanze della politca, nel bel mezzo di una riunione di segreteria. Bensì sulla timeline dei social network. In particolare di Twitter. Dove nell'immediato post rielezione di Mattarella è finito in tendenza l'hashtag DiOut. Una serie di post che accusavano il ministro degli Esteri di aver tramato alle spalle del capo politico del Movimento cinque stelle, facendo di tutto per disinnescare la candidatura di Elisabetta Belloni e l'eventuale asse che Conte stava costruendo con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Il potere gli ha dato alla testa", "ha violato lo statuto", "traditore", erano alcune delle accuse rivolte al ministro che si potevano scorrere ...