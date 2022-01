Sanremo 2022 | svelati i cantanti che si esibiranno nelle prime due serate

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ordine d’uscita verrà reso noto nella conferenza stampa di martedì, ci siamo: manca infatti solo un giorno alla nuova edizione della kermesse canora, in onda dall’uno al cinque febbraio. Ieri sera, 30 gennaio, Amadeus per la terza volta alla conduzione e direzione artitica del Festival diha reso noto iche sidue. Attenzione non è stato reso noto l’ordine d’uscita, ma solo la suddivisione per gruppi. L’ordine verrà dato martedì 1 nella consueta conferenza stampa. Trediciin gara la prima sera e 13 mercoledì. Leggi anche:, prima lite tra duein gara: cosa è successo I ...