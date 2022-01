Salone della Csr, i trend topics della decima edizione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Mille organizzazioni, 2000 relatori, 450 eventi, oltre 50mila persone in presenza e online, 56 tappe per un viaggio che copre virtualmente diverse migliaia di chilometri, di cui 2600 solo nel 2021. Sono alcuni dei traguardi raggiunti da Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale che nel 2022 arriva alla decima edizione. Il titolo della decima edizione, Connessioni sostenibili, manifesta la volontà del Salone di continuare a fare rete per trovare soluzioni efficaci a problemi sociali e ambientali complessi. L'edizione 2022 del Salone della Csr e dell'innovazione sociale si suddivide in tre momenti diversi. Il primo è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Mille organizzazioni, 2000 relatori, 450 eventi, oltre 50mila persone in presenza e online, 56 tappe per un viaggio che copre virtualmente diverse migliaia di chilometri, di cui 2600 solo nel 2021. Sono alcuni dei traguardi raggiunti da IlCsr e dell'innovazione sociale che nel 2022 arriva alla. Il titolo, Connessioni sostenibili, manifesta la volontà deldi continuare a fare rete per trovare soluzioni efficaci a problemi sociali e ambientali complessi. L'2022 delCsr e dell'innovazione sociale si suddivide in tre momenti diversi. Il primo è il ...

Advertising

italiaserait : Salone della Csr, i trend topics della decima edizione - sulsitodisimone : Salone della Csr, i trend topics della decima edizione - fisco24_info : Salone della Csr, i trend topics della decima edizione: (Adnkronos) - Mille organizzazioni, 2000 relatori, 450 even… - beinglumana : Come immaginavo sono positiva. Sono attualmente isolata in salone con la speranza di non aver contagiato nessuno della mia famiglia - lautomobile_ACI : RT @AMarchettiT: Popcorn di vetro. 1982, per la presentazione della nuova #Jeep Grand Cherokee la vettura viene lanciata contro una vetrina… -