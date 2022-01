Salernitana, UFFICIALE anche Mousset: prestito dallo Sheffield (Di lunedì 31 gennaio 2022) . UFFICIALE un altro innesto, Sabatini scatenato La Salernitana ufficializza anche il prestito di Lys Émilien Mousset, ennesimo colpo del gennaio di Sabatini. IL COMUNICATO – L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sheffield United FC per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’96 Lys Émilien Mousset. Il calciatore indosserà la maglia numero 99. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) .un altro innesto, Sabatini scatenato Laufficializzaildi Lys Émilien, ennesimo colpo del gennaio di Sabatini. IL COMUNICATO – L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con loUnited FC per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’96 Lys Émilien. Il calciatore indosserà la maglia numero 99. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Ufficiale anche il prestito fino a fine stagione di Radu Dragusin alla Salernitana, dopo la prima parte… - GiovaAlbanese : #Ihattaren all'#Ajax è ufficiale, #Dragusin in arrivo alla #Salernitana: entrambi in prestito dalla #Juventus ? #calciomercato - DiMarzio : .@OfficialUSS1919 | Manca solo l'annuncio ufficiale per il trasferimento di Radu #Dragusin - napolimagazine : UFFICIALE - Salernitana, arriva Mousset in prestito - apetrazzuolo : UFFICIALE - Salernitana, arriva Mousset in prestito -