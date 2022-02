Mara Venier lasci stare: parlare di Covid non è obbligatorio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ogni settimana a Domenica in va in scena un imbarazzante teatrino sulla pandemia. Di cui si farebbe volentieri a meno Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ogni settimana a Domenica in va in scena un imbarazzante teatrino sulla pandemia. Di cui si farebbe volentieri a meno

Advertising

DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - 221Boy : Il momento in cui non si distingue più tra un Maurizio Crozza, Sapore di Male, Luca Bottura e Mara Venier. Lunga v… - reese_86 : “Domenica” di Achille Lauro canzone totalmente invisibile e anche piuttosto brutta. Piacerà solo a Mara Venier che… - zazoomblog : Mara Venier la grande delusione: “Dopo 21 anni è la prima volta che accade” – FOTO - #Venier #grande #delusione: #… - Ipocrisia5 : @Carla200417 La scaletta a casa della Venier ???????? gli asini volano,a casa della Venier si paga il prezzo per farle… -