Luttwak | «Salviamo il mio amico Karim Massimov»

Leggi su panorama

(Di lunedì 31 gennaio 2022)è indubbiamente un uomo pieno di talento: matematico di formazione, legge, scrive, parla molto bene mandarino, russo, arabo e inglese (e con me usava solo il francese per esercitarsi). A 56 anni, è stato due volte ministro, due volte primo ministro nonché capo di gabinetto del Presidente. Quando è stato arrestato, era capo operativo della Sicurezza nazionale del Paese e occupava quel posto per assicurare l'integrità della Presidenza in quanto arbitro imparziale. Che cosa lo rendeva un arbitro imparziale? A causa della sua etnia,non potrebbe mai diventare presidente del Kazakistan: non è completamente kazako ma in parte uiguro, il che lo priva anche delle invisibili ma importanti connessioni a livello confederale, di tribù e di clan di cui godono gli altri politici. Naturalmente ciò lo rende sacrificabile in ...