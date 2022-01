La truffa via mail che ti avvisa della sospensione del Green pass per «uso sospetto» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le truffe che sfruttano il Green pass per cercare di rubare soldi o informazioni personali agli utenti non sono una novità assoluta, ma l’ultima mail di phishing che sta circolando in questi giorni è particolarmente pericolosa perché fa leva sull’ansia e sull’agitazione che questo periodo di pandemia si porta dietro oramai da due anni. L’ultima trovata degli hacker prova ad imitare una mail del ministero della Salute e ha come oggetto: «Attenzione: certificazione verde anti-Covid sospesa»; all’interno del testo si fa riferimento a non meglio precisato «uso sospetto» del certificato a cui si può far fronte cliccando sul link presente nella mail. La più classica delle esche per approdare in un sito non sicuro in cui ti verranno chiesti i dati personali che servono ai ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le truffe che sfruttano ilper cercare di rubare soldi o informazioni personali agli utenti non sono una novità assoluta, ma l’ultimadi phishing che sta circolando in questi giorni è particolarmente pericolosa perché fa leva sull’ansia e sull’agitazione che questo periodo di pandemia si porta dietro oramai da due anni. L’ultima trovata degli hacker prova ad imitare unadel ministeroSalute e ha come oggetto: «Attenzione: certificazione verde anti-Covid sospesa»; all’interno del testo si fa riferimento a non meglio precisato «uso» del certificato a cui si può far fronte cliccando sul link presente nella. La più classica delle esche per approdare in un sito non sicuro in cui ti verranno chiesti i dati personali che servono ai ...

