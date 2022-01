Juve | ufficiale Zakaria | i dettagli dell’affare!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva finalmente l’ufficialità dell’affare, ad annunciarlo il Borussia Mönchengladbach sul proprio account Twitter, tramite un comunicato. Nessuna sorpresa dunque, come noto ormai da ieriapproderà a Torino dove percepirà 2,5 milioni più bonus fino al 2026 mentre saranno versati 5 milioni nelle casse del club tedesco.ntusIl comunicatodel Borussia Mönchengladbach -Borussia su Twitter: “Buona fortuna per la tua prossima strada, @Denis8 !si unirà immediatamente alla @ntus le società hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento Domenica sera, lo svizzero ha completato questa ...