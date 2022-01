"Endemia non è sinonimo di malattia meno pericolosa" (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - “Attenzione, il termine 'endemico' non ha nulla a che vedere con la gravità di una patologia. Endemica è la meningite batterica, la sifilide, la malaria. Persino la rabbia, la più temibile fra le malattie virali, è endemica in alcune parti del mondo”. Così l'epidemiologo, Pier Luigi Lopalco, fa chiarezza sul significato di Endemia associato all'evoluzione del Covid-19. “Il termine 'Endemia' si riferisce esclusivamente alla frequenza con cui una patologia si presenta in una popolazione. Una malattia si definisce endemica quando la circolazione stabile di un microrganismo in una popolazione – spiega Lopalco - determina una frequenza di casi più o meno costante nel tempo. La circolazione endemica può condurre ad una frequenza di malattia alta, alta Endemia come la malaria in alcuni ... Leggi su agi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - “Attenzione, il termine 'endemico' non ha nulla a che vedere con la gravità di una patologia. Endemica è la meningite batterica, la sifilide, la malaria. Persino la rabbia, la più temibile fra le malattie virali, è endemica in alcune parti del mondo”. Così l'epidemiologo, Pier Luigi Lopalco, fa chiarezza sul significato diassociato all'evoluzione del Covid-19. “Il termine '' si riferisce esclusivamente alla frequenza con cui una patologia si presenta in una popolazione. Unasi definisce endemica quando la circolazione stabile di un microrganismo in una popolazione – spiega Lopalco - determina una frequenza di casi più ocostante nel tempo. La circolazione endemica può condurre ad una frequenza dialta, altacome la malaria in alcuni ...

telodogratis : “Endemia non è sinonimo di malattia meno pericolosa” - sulsitodisimone : 'Endemia non è sinonimo di malattia meno pericolosa' - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: Lopalco: 'Con una buona dose di `mea culpa´, provo ad approfondire il concetto di endemia. Il termine non ha nulla a che ved… - gianlucalfieri : Il #Coronavirus diventa #endemico? #Lopalco avverte: «Vi spiego perché non è per forza una cosa buona» - WILCHE91 : #Bassetti ha detto che i numeri dei morti non erano reali. Arrivato il fact checking, da ciò si dimostra che il dot… -