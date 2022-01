È Stato l’intelligence. Intervista ad Adolfo Urso (Copasir) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Intelligence e servizio pubblico sono due facce della stessa medaglia? La domanda è tornata di grande attualità nel corso delle trattative per il Quirinale. Nel totonomi per il Colle che ha dominato le cronache di queste settimane sono finiti anche esponenti di spicco del comparto italiano di oggi e di ieri. Qualcuno ritiene che la possibilità stessa per un vertice degli 007 di aspirare alla guida del governo o dello Stato sia incompatibile con una democrazia occidentale. Non è di questo avviso Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia alla guida del Copasir, il comitato parlamentare che vigila sulle politiche di sicurezza e di intelligence del Paese. Presidente Urso, la partita per il Colle è terminata ma rimangono gli strascichi di alcune polemiche. Fra questi, il dibattito sull’opportunità che un ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Intelligence e servizio pubblico sono due facce della stessa medaglia? La domanda è tornata di grande attualità nel corso delle trattative per il Quirinale. Nel totonomi per il Colle che ha dominato le cronache di queste settimane sono finiti anche esponenti di spicco del comparto italiano di oggi e di ieri. Qualcuno ritiene che la possibilità stessa per un vertice degli 007 di aspirare alla guida del governo o dellosia incompatibile con una democrazia occidentale. Non è di questo avviso, senatore di Fratelli d’Italia alla guida del, il comitato parlamentare che vigila sulle politiche di sicurezza e di intelligence del Paese. Presidente, la partita per il Colle è terminata ma rimangono gli strascichi di alcune polemiche. Fra questi, il dibattito sull’opportunità che un ...

