Canada, protestano i camionisti a Ottawa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ottawa, è praticamente paralizzata per la protesta dei camionisti che contestano le misure anti - Covid per i camionisti transfrontalieri con gli Usa, circa 120mila, di cui approssimativamente il 90% ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 31 gennaio 2022), è praticamente paralizzata per la protesta deiche contestano le misure anti - Covid per itransfrontalieri con gli Usa, circa 120mila, di cui approssimativamente il 90% ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Protestano i camionisti in Canada contro l'obbligo vaccinale. Raduno davanti al parlamento di Ottawa #ANSA… - MaryWinner6 : RT @voxmundipress: Lei è vaccinata ?? ?? Lei non è vaccinata Insieme marciamo contro obblighi e restrizioni. I cittadini sono per la #lib… - EmmaKump : RT @voxmundipress: Lei è vaccinata ?? ?? Lei non è vaccinata Insieme marciamo contro obblighi e restrizioni. I cittadini sono per la #lib… - Sophie06300724 : RT @voxmundipress: Lei è vaccinata ?? ?? Lei non è vaccinata Insieme marciamo contro obblighi e restrizioni. I cittadini sono per la #lib… - emsiclaire5 : RT @voxmundipress: Lei è vaccinata ?? ?? Lei non è vaccinata Insieme marciamo contro obblighi e restrizioni. I cittadini sono per la #lib… -