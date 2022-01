Calciomercato Juventus, clamoroso scambio last minute: si prova di tutto (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus vuole chiudere il mercato in grande; il club bianconero ha proposto un clamoroso scambio ad una top europea. Una trattativa che, se dovesse andare in porta, avrebbe del clamoroso. La Juventus sta concentrando le sue energie per chiudere il mercato con un colpo, probabilmente, più clamoroso dell’arrivo di Vlahovic. Andiamo a vedere di chi si tratta. Getty ImagesVlahovic e Zakaria, un mercato da dieci; la Juventus, però, non sembra volersi accontentare. La società bianconera vuole mettere la lode e presentarsi, alla prima partita dopo la sosta, con la voglia di sognare addirittura una clamorosa rimonta scudetto Elisabetta Gregoraci nella natura: forme perfette e sguardo malandrino Attualmente i ragazzi di Allegri sono a meno undici con una partita in più; ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lavuole chiudere il mercato in grande; il club bianconero ha proposto unad una top europea. Una trattativa che, se dovesse andare in porta, avrebbe del. Lasta concentrando le sue energie per chiudere il mercato con un colpo, probabilmente, piùdell’arrivo di Vlahovic. Andiamo a vedere di chi si tratta. Getty ImagesVlahovic e Zakaria, un mercato da dieci; la, però, non sembra volersi accontentare. La società bianconera vuole mettere la lode e presentarsi, alla prima partita dopo la sosta, con la voglia di sognare addirittura una clamorosa rimonta scudetto Elisabetta Gregoraci nella natura: forme perfette e sguardo malandrino Attualmente i ragazzi di Allegri sono a meno undici con una partita in più; ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc in chiusura per #Zakaria ma senza precludersi l'ipotesi #Nandez - GiovaAlbanese : #Zakaria a Torino, domani visite e firme per diventare ufficialmente un calciatore della #Juventus ? #calciomercato… - Firefox65773297 : Riassunto del #calciomercato #Juventus in una solo immagine: - mattiatml : Voto al mercato invernale della Juventus ? #Calciomercato #Juventus OUT #Kulusevski ?? #Bentancur ?? #Ramsey… -