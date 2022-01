Bologna | dal Crotone arriva Rojas

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilha annunciato, attraverso una nota ufficiale, “di aver acquisito a titolo temporaneo dalil diritto alle prestazioni sportive del centrocampista LuisZamora fino al 30 giugno 2022?. Quarto cileno della storia del club,è un centrocampista di piede destro classe 2002 di ottima tecnica e propensione offensiva, già stellina delle Nazionali giovanili – aggiunge la società rossoblu –; ha debuttato fra i professionisti con l’Universidad de Chile nel 2019 poi in Serie A colun anno fa”. SportFace.

