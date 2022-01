Beautiful, sapete chi è il doppiatore di Eric Forrester? È un famoso attore di CentoVetrine (Di lunedì 31 gennaio 2022) ; ecco chi presta la voce allo stilista. Diciamolo, è lui il protagonista assoluto di Beautiful! Quello che fa parte della soap sin dalla primissima puntata, interpretato sempre dallo stesso attore. Parliamo di Eric Forrester, il personaggio centrale della soap opera L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 31 gennaio 2022) ; ecco chi presta la voce allo stilista. Diciamolo, è lui il protagonista assoluto di! Quello che fa parte della soap sin dalla primissima puntata, interpretato sempre dallo stesso. Parliamo di, il personaggio centrale della soap opera L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AvocuddleLou : Avete iniziato a seguire Harry dal 2019 ma che ne sapete degli one direction dai tornate a cantare what makes you b… - Danky1237999 : Voi che non vedete Beautiful non sapete il trash che vi perdete ogni volta ???? -