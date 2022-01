ATP Pune 2022 | Federico Gaio eliminato al primo turno | azzurro ko in 2 set contro Radu Albot

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Termina all’avventura di(n.174 del ranking) nell’ATP di(India). Sul cemento del “Tata Open Maharashtra” il 29enne di Faenza ha ceduto al n.108 del mondosullo score di 6-2 7-6 (3). Una partita nata male fin dalset cheha cercato di raddrizzare in qualche modo nel secondo, ma il tie-break non gli è stato favorevole come avrebbe sperato. Nelset l’avvio del nostro portacolori è assai complicato. Il moldavo strappa nele nel terzo game la battuta al tennista del Bel Paese, avendo il pallino del gioco in mano. Nessuna possibilità perdi rientrare e quindi il 6-2 si tramuta in realtà. Nel secondo set l’italiano si ...