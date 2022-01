Ztl, più multe a chi viene da fuori città. 19mila sanzioni al varco di Viale Vittorio Emanuele. (Di domenica 30 gennaio 2022) L’assessore Zenoni: «Le zone sono ben segnalate». La prossima area vietata al traffico e pedonalizzata sarà quella di piazza Matteotti, dopo i lavori. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 30 gennaio 2022) L’assessore Zenoni: «Le zone sono ben segnalate». La prossima area vietata al traffico e pedonalizzata sarà quella di piazza Matteotti, dopo i lavori.

Ultime Notizie dalla rete : Ztl più Pedonalizzazione di via Cascione, sondaggio di 'VivImperia'. Runco "Più sì che no, dubbi per il traffico" ... dichiarandosi favorevole a determinate condizioni , l'assessore alla Viabilità Antonio Gagliano sostenitore del fronte del 'no' all'epoca dell'introduzione della Ztl nel primo tratto.

Tavolini all'aperto, l'intervento dei Comitati dei Residenti del Centro di Firenze ... al tempo stesso, ritiene ineludibile che a primavera sia ripristinata la Ztl estiva dalle 20 alle ... di giorno, e l'aspirazione a passare il tempo libero all'aperto, di notte, non demoliscano più la ...

