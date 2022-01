Un Posto al Sole | anticipazioni 31 gennaio – 4 febbraio 2022 | Chiara sempre più nel tunnel della cocaina

(Di domenica 30 gennaio 2022)(Alessandra Masi) - UPAS Nelle puntate di Unalin onda nei prossimi giorni, la giovanePetrone (Alessandra Masi) saràpiù dipendente dalla. Complice la morte del padre Giancarlo (Roberto Alpi) e tutti i problemi che ne sono derivati, la ragazza cadrà maggiormente nel vorticetossicodipendenza e ciò causerà alcuni attriti con Nunzio (Vladimir Randazzo). Ecco lesoap che andrà in onda, come, nell’access prime time di Rai3. Unal– puntata 5871 –lunedì 31Sotto pressione perché deve decidere se accettare la proposta ...

Anticipazioni Unal: ROSSELLA ha un caso (clinico) da risolvere! Da qualche tempo il personaggio di Rossella (Giorgia Gianetiempo) è più che mai al centro della scena di Unal: la ragazza è ......scelta fatta - potrà sembrare strano - per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie... Meglio che ognuno stia al suo: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia ...CHIUSI - Ancora una partita incredibile, ancora una vittoria incredibile per la Umana San Giobbe Chiusi che tra le ...Anticipazioni Un posto al sole: ROSSELLA ha un caso (clinico) da risolvere! Da qualche tempo il personaggio di Rossella (Giorgia Gianetiempo) è più che ...