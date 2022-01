Ufficiale Liverpool | dal Porto arriva Luis Diaz

(Di domenica 30 gennaio 2022) Colpo di coda in casa. I Reds hanno infatti appena ufficializzato l’arrivo di, 25enne esterno colombiano, ormai exindosserà la maglia numero 23 e ha firmato un contratto fino al 2027. Circa 60 milioni di euro il costo dell’operazione, 45 più 15 di bonus. Il tecnico del, Jurgen Klopp, ha commentato l’acquisto: “Non potrei essere più felice di questo arrivo. Sono sempre stato convinto che valga la pena fare degli acquisti a gennaio solo se vorresti comunque farli in estate e questo è il caso di, un giocatore incredibile, che seguivamo da molto tempo”. SportFace.

Ascolta la versione audio dell'articolo Ilha ufficializzato l'arrivo dal Porto dell'attaccante Luis Diaz Attraverso i propri canali ufficiali, ilha annunciato l'arrivo dal Porto dell'attaccante Luis Diaz. IL COMUNICATO - "IlFootball Club ha completato l'ingaggio di Luis Diaz dall'FC Porto, previa concessione di un permesso ...Un acquisto oneroso per il, prossimo avversario dell'Inter negli ottavi di Champions: i media inglesi parlano di un'operazione da 60 milioni di euro, 45 più 15 di bonus. "Non potrei essere ...Il Liverpool, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, impreziosisce il reparto offensivo ufficializzando l’acquisto di Luis Diaz dal Porto per un’operazione da 60 milioni di euro tra parte ...Colpo del Liverpool per la seconda parte di stagione. I Reds hanno ufficializzato l'arrivo dal Porto di Luis Diaz, 25enne esterno colombiano che ha firmato fino al 2027 e indosserà la maglia numero 23 ...