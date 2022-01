Salvini riesce nel miracolo di far rimpiangere Sebastian Rambert Ripasso

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dovremmo tutti ringraziare Matteo. Per una settimana ha incarnato il ruolo in maniera perfetta. Ha avuto sortite puntuali, ritirate strategiche e movimenti che hanno mandato in confusione gli avversari. A tutti ha ricordato il miglior Garrincha sulla fascia con le capacità di realizzazione di. Con le sue finte, a dire il vero, non ha mandato in confusione solo gli avversari. Ha tenuto i virologi lontani dalle tv. Anche se abbiamo avuto anche i virologi in versione transquirinalista, miracoli delle transizioni televisive. Gli autori tv hanno dedicato poche sedie dei talk show a no-vax sciroccati con pretese di intenzioni scientifico-pedagogiche. Grazieper aver agito per il Supremo Bene della Repubblica. Matteoè ormai una vera icona pop. Ci ha regalato un ...