Rabbia, fatica e gioia: tutte le facce di Nadal per una doppia impresa storica (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella finale maschile degli Australian Open, Rafa Nadal supera Daniil Medvedev in 5 set e diventa il tennista più vincente della storia, conquistando il suo ventunesimo titolo dello Slam. Guarda il ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella finale maschile degli Australian Open, Rafasupera Daniil Medvedev in 5 set e diventa il tennista più vincente della storia, conquistando il suo ventunesimo titolo dello Slam. Guarda il ...

