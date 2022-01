Pascoso | pauroso incendio nella notte | casa distrutta dalle fiamme | grave una 51enne

(Di domenica 30 gennaio 2022) Lucca, 30 gennaio 2022 - Paura per un vastoche questa, intorno alle una, ha semidistrutto un'abitazione a, nel comune di Pescaglia (Lucca). Una donna di 51 anni , che si ...

Lucca, 30 gennaio 2022 - Paura per un vasto incendio che questa notte, intorno alle una, ha semidistrutto un'abitazione a Pascoso, nel comune di Pescaglia (Lucca). Una donna di 51 anni, che si trovava nella casa, ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata al centro grandi ustionati di Genova. Conseguenze più ...