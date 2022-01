Mattarella rieletto presidente della Repubblica | “Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sergioè il nuovo. Iluscente ha ricevuto oltre 750 voti rispetto ai 665 ottenuti nel 2015. Una rielezione, che segue (ebbe la durata di due anni) quella di Napolitano nel 2013, figlia anche questa di una politica, di un sistema di partiti che non ce la faceva a eleggere il nuovo capo dello Stato. Durante le votazioni di questi giorni gli schieramenti hanno dimostrato una totale incapacità ad individuare la più alta figura dello Stato. Ed ecco, che di fronte ad una sconfitta micidiale del sistema politico-partitico viene richiamato - è stato sottolineato più volte in questi giorni - per garantire la stabilità al Paese anche attraverso forse la conferma del governo guidato da Mario Draghi. E dalla sollecitazione popolare, su ...

Non è un caso che gli unici nomi possibili rimasti nel ventaglio a disposizione dei partiti, ieri mattina, non fossero inseriti in alcuna lista indicata dai due poli: Sergioe Mario Draghi,......,....'), la presidente europea Ursula von der Leyen, e non solo lei, già festeggiava: 'Caro presidente, complimenti per la sua rielezione a Capo della Repubblica ...Sergio Mattarella rieletto nuovamente come presidente della Repubblica, diventando il secondo più votato della storia ...> A parte Giorgia Meloni, tutti i partiti si danno il merito di aver avuto la grande idea di rieleggere Mattarella. A parte pubblichiamo i commenti di Fugatti e Kompatscher, qui riportiamo l’atto uffi ...