Ma che strano | il signor Mattarella bis “non si sottrae” all’elezione

Roma, 30 gen – Il Sergio Mattarella bis "non si sottrae" all'elezione a Presidente, come riportato dall'Ansa. Così parla il signor Sergio Mattarella bis Eccole le prime parole del signor Mattarella bis: "Il senso di responsabilità mi impone di non sottrarmi e prevale sulle mie idee ed anche sulla vita privata". Insomma, non si sottrae, il confermato presidente. Dopo mesi di semestre bianco in cui aveva più volte rigettato l'idea di un secondo mandato che, per carità, gli avrebbe impedito la meritata pensione. Ovviamente, la retorica non poteva che spostarsi sul senso del dovere, di Stato, sulla rappresentanza verso tutti i cittadini. Senza contare i ritriti ringraziamenti al Parlamento. E poi un altro richiamo, quello ai " giorni difficili trascorsi ...

