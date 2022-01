Calciomercato Juve, Zakaria ma non solo: Cherubini pensa al doppio colpo a centrocampo (Di domenica 30 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri vorrebbero rinforzare il centrocampo con un altro colpo a Zakaria Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il mercato della Juve potrebbe non fermarsi all’acquisto di Denis Zakaria. Il club bianconero, infatti, starebbe pensando di mettere a segno anche il colpo Naithan Nandez, che nei piani prenderebbe il posto di Kulusevski, ormai ad un passo dal Tottenham. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022): i bianconeri vorrebbero rinforzare ilcon un altroSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il mercato dellapotrebbe non fermarsi all’acquisto di Denis. Il club bianconero, infatti, starebbendo di mettere a segno anche ilNaithan Nandez, che nei piani prenderebbe il posto di Kulusevski, ormai ad un passo dal Tottenham. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

