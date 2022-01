Serie B 2021/2022, calendario dalla 22^ alla 28^ giornata: programma, date e orari (Di sabato 29 gennaio 2022) La Lega di Serie B ha reso noti gli anticipi e i posticipi dei match del campionato cadetto dalla terza alla nona giornata di ritorno. Tante partite in programma nel mese di febbraio e nella prima settimana di marzo. Di seguito il dettaglio di ogni partita. TERZA giornata DI RITORNO Sabato 12 febbraio 2022 ore 14.00 CITTADELLA – CREMONESE ore 14.00 L.R. VICENZA – COSENZA ore 14.00 MONZA – SPAL ore 14.00 PARMA – PORDENONE ore 14.00 PISA – TERNANA ore 16.15 PERUGIA – FROSINONE ore 16.15 REGGINA – CROTONE Domenica 13 febbraio 2022 ore 15.30 ASCOLI – COMO ore 15.30 BRESCIA – ALESSANDRIA ore 15.30 LECCE – BENEVENTO QUARTA giornata DI RITORNO Martedì 15 febbraio 2022 ore 18.30 COSENZA – PERUGIA ore 18.30 ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) La Lega diB ha reso noti gli anticipi e i posticipi dei match del campionato cadettoterzanonadi ritorno. Tante partite innel mese di febbraio e nella prima settimana di marzo. Di seguito il dettaglio di ogni partita. TERZADI RITORNO Sabato 12 febbraioore 14.00 CITTADELLA – CREMONESE ore 14.00 L.R. VICENZA – COSENZA ore 14.00 MONZA – SPAL ore 14.00 PARMA – PORDENONE ore 14.00 PISA – TERNANA ore 16.15 PERUGIA – FROSINONE ore 16.15 REGGINA – CROTONE Domenica 13 febbraioore 15.30 ASCOLI – COMO ore 15.30 BRESCIA – ALESSANDRIA ore 15.30 LECCE – BENEVENTO QUARTADI RITORNO Martedì 15 febbraioore 18.30 COSENZA – PERUGIA ore 18.30 ...

Advertising

WhoScored : ???? Most Serie A goals for Juventus since the start of 2021: ?? Cristiano Ronaldo - 17 in 24 apps ?? Alvaro Morata -… - EnricoTurcato : 22 anni il 28 gennaio 41 gol nell’ultimo anno e mezzo 33 gol nel 2021 in Serie A (record di sempre per un giocato… - sportface2016 : #SerieB 2021/2022, il calendario dalla terza alla nona giornata di ritorno di campionato: ecco programma, date e or… - Fantacalciok : Serie B 2021/2022, calendario partite dalla 3° alla 9° giornata - Calciodiretta24 : Serie B 2021/2022, calendario partite dalla 3° alla 9° giornata -