Sconcerti | Osimhen è un grande centravanti | sa fare tutto ed è freddo al momento del tiro

(Di sabato 29 gennaio 2022)nel ventaglio deipiù forti.sul Corriere della Sera scrive del ruolo di. Che Vlahovic e Haaland sono gli attaccanti del domani, riserva uno spazio anche ae a Lautaro. C’è un terzo ragazzo che ha qualcosa di eccezionale, parlo di. Ha bisogno di più spazio di Vlahovic e Haaland, ma sa. In area da fermo è quello che va più in alto. È meno disciplinato, ha i movimenti disordinati di Cerezo ed Asprilla, per questo poco prendibili. Ma èaldel. Per me ungiocatore appena disturbato dall’entropia. L'articolo ilNapolista.

Commenta per primo, partiamo da Balotelli. Che ne pensi del suo ritorno in Nazionale? 'Mi chiedo: chi l'ha visto negli ultimi sei mesi? Tra l'altro leggo che ...