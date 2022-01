Quirinale,Draghi: grato a Mattarella,seguita volontà Parlamento (Di sabato 29 gennaio 2022) "La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) "La rielezione di Sergioalla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sonoal Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissimadel ...

matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - alessioviola : ++ #Quirinale2022, c’è la svolta. Accordo su Mattarella al Quirinale, Draghi a Chigi, Casellati al Senato, Belloni ai Servizi++ - Musso___ : RT @marioadinolfi: Leggo Salvini chiedere “una nuova fase” per il governo, mi metto paura. Se con Draghi premier e Mattarella al Quirinale… - mancusodany : RT @Palazzo_Chigi: Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli… -