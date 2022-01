Quirinale | Salvini insiste | «Voglio una presidente donna» Letta | «È durissima» Lega verso l’astensione

(Di sabato 29 gennaio 2022) 8.30 – Incontro, Conte Arrivato a Montecitorio il leader dellaMatteoa fatto sapere di un incontro con il segretario Pd Enricoe il capo del M5S Giuseppe Conte negli uffici della Camera. 8,20 –: «Si elegga un» «Mi piacerebbe che questo Parlamento un po’ ballerino eleggesse il primodella Repubblica». Lo dice Matteo, leader dellaarrivando a Montecitorio. «Non ho un profilo X, ho una mia idea e voterai una, ma nessuno è autosufficiente e purtroppo qualcuno gioca ai no. Ho fatto quindici proposte ora mi taccio», aggiunge, «ho almeno tre nomi da portare». A ...

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - Fede_Donofrio : Diario #quirinale - giorno 6: siamo alle solite. I candidati vengono bruciati in un’ora o poco più. Salvini e Conte… - paolabardelle : RT @Vatuttobene_: Salvini oggi ha fatto un sacco di colloqui: speriamo trovi un lavoro. #Quirinale -

"Il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale"2022: si torna al voto oggi per l'elezioni del presidente della Repubblica. "E' durissima. ...è uscito ......sesta votazione e l'apertura (parziale) di Berlusconi a un bis dell'attuale inquilino del... chiamata in causa nei giorni scorsi e oggi fortissima dopo l'endorsement di Matteoe ...Il colpo di reni dell’ultimo momento, che comunque dovrà superare il vaglio della notte romana e poi la cinta muraria dei grandi elettori, ha provato a capovolgere il senso di una ...Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Si è ragionato di vari nomi, tanti, dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini. Attorno a tutti questi nomi si è ...