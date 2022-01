Programmi TV di stasera, domenica 30 gennaio 2022. Metsola, Amadeus e Gassman ospiti da Fazio (Di domenica 30 gennaio 2022) Fabio Fazio Rai1, ore 21.25: La Sposa Fiction. Vittorio muore. Pentito per aver raggirato la famiglia della prima moglie di Italo, prima di morire aveva restituito al fratello della donna i terreni che gli aveva sottratto e ne aveva comprati altri, apparentemente incolti e paludosi. Queste ultime spese e la chiusura della filanda preoccupano Italo, ma Maria (Serena Rossi) è ottimista. Intanto, Antonio si è trasferito al Nord con Giuseppe e, quando scopre dei loro problemi economici, si offre di aiutarli comprando i nuovi terreni e proponendo a Italo di lavorare per lui. In realtà Antonio, oltre a omettere informazioni preziose su quei terreni, punta a ben altro. Intanto al casale la raccolta del grano rallenta e la trebbiatura è a rischio, ma Maria ha un’idea: offrire lavoro alle donne che potranno portare i loro figli, grazie alla creazione di uno spazio per ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 30 gennaio 2022) FabioRai1, ore 21.25: La Sposa Fiction. Vittorio muore. Pentito per aver raggirato la famiglia della prima moglie di Italo, prima di morire aveva restituito al fratello della donna i terreni che gli aveva sottratto e ne aveva comprati altri, apparentemente incolti e paludosi. Queste ultime spese e la chiusura della filanda preoccupano Italo, ma Maria (Serena Rossi) è ottimista. Intanto, Antonio si è trasferito al Nord con Giuseppe e, quando scopre dei loro problemi economici, si offre di aiutarli comprando i nuovi terreni e proponendo a Italo di lavorare per lui. In realtà Antonio, oltre a omettere informazioni preziose su quei terreni, punta a ben altro. Intanto al casale la raccolta del grano rallenta e la trebbiatura è a rischio, ma Maria ha un’idea: offrire lavoro alle donne che potranno portare i loro figli, grazie alla creazione di uno spazio per ...

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Rieletto Sergio Mattarella: la prova di maturità del Parlamento Il partito della Meloni stasera ha votato il suo candidato, il magistrato in pensione Carlo Nordio, ... Mattarella avrebbe detto: 'Avevo altri programmi ma prendo atto della volontà del Parlamento'. E' ...

Soliti Ignoti, salta la puntata di stasera: TG1 in onda al posto di Amadeus ... sabato 29 gennaio 2022, per Rai1, che ha visto la cancellazione di vari programmi del daytime sia nel mattino che nel pomeriggio, ma anche nel preserale e l'access prime time, fascia oraria nella ...

