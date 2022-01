Le telefonate di Draghi ai leader da Berlusconi a Salvini dietro l’operazione Mattarella bis

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Una telefonata allunga la vita”, recitava un vecchio spot televisivo: in questo caso ledi Mariohanno di sicuro allungato la vita del suo governo. La conferma dial Quirinale sarebbe maturata telefonicamente in queste ore, così come emerge dai diretti interessati. Da giorni il presidente del Consiglio sta operando per trovare una situazione che non comprometta la continuità dell’azione del suo esecutivo. Sulla base di alcune, a cominciare da quella a Silviodei giorni scorsi, ufficialmente per gli auguri di pronta guarigione, il premier ha raccolto adesioni e consensi per la conferma dial Quirinale.: “Resti per la stabilità del Paese”ha ...