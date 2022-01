“Devi lasciare subito la Casa” È fuori dal GF Vip ma se l’aspettava

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) Venerdì 28 gennaio 2022 una nuova puntata del GF Vip 6. Puntata piena di sorprese, litigi, chiarimenti e colpi di scena. Tra le tante cose successe Alex Belli è tornato in studio ed è stato messo sotto torchio da Alfonso Signorini su Delia Duran e Soleil Sorge, Giucas Casella si è reso protagonista di una sfuriata clamorosa e inaspettata contro Nathaly Caldonazzo. Ancora, Kabir Bedi ha commosso tutti raccontando del drammatico suicidio del figlio. E poi Barù, finito in nomination, che ha discusso con Nathaly per delle battute fatte durante questi giorni che non le sono proprio piaciute. A proposito di nomination, la puntata di venerdì del GF Vip 6 ha visto anche un’eliminazione. A rischio, oltre al nipote di Costantino della Gherardesca, anche Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo. GF Vip 6, chi è uscito definitivamente dallaGià all’inizio della ...