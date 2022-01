Così l’operazione Mattarella ha salvato Draghi dal burrone della Maranella

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 gennaio 2022) All’ottavo scrutinio e al sesto giorno di votazioni, con la rielezione di Sergio, possiamo dire che il parlamento hal’Italia dalla prospettiva di una crisi di governo che ci avrebbe portati alle elezioni nel momento peggiore, nella migliore delle ipotesi: e cioè nel caso in cui fosse stato Marioad andare effettivamente al Quirinale, e non il candidatodestra populista e dei suoi alleati (nel qual caso le elezioni anticipate, con la sorte del Pnrr e delle connesse riforme, non sarebbe stata nemmeno la prima delle nostre preoccupazioni). La guerra dei sei giorni contro l’offensiva populista si è conclusa dunque con una netta vittoria del parlamento. Del parlamento, che ha imposto la sua volontà agli stessi leader di partito, e anche delle relative correnti, che li hanno presi per mano, e ...