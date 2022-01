Coppa d’Africa 2022 | quarti di finale | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ile glidellaper quanto riguarda idi: si entra nel vivo della competizione e con la disputa degli ottavi si vanno a delineare le sfide a eliminazione diretta che andranno poi a comporre il quadro delle semifinali. Ecco dunque di seguito il programma completo deididel torneo continentale africano in costante aggiornamento.DICamerun vs Guinea Burkina Faso vs Tunisia Egitto vs Marocco Senegal vs Guinea Equatoriale SportFace.